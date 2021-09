Daniel Ricciardo, dopo il trionfo a Monza "beccato" così: impensabile, con chi abbiamo a che fare

21 settembre 2021 a

a

a

Il Gp di Monza non lo ricorderemo soltanto per il clamoroso schianto tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, per la carambola finita con la Red Bull sopra la Mercedes e soprattutto sopra il collo del campione del mondo britannico. Già, non ricorderemo quella gara soltanto per uno degli avvenimenti più dirompenti della Formula 1 da tanti anni a questa parte. Infatti, ricorderemo il Gran Premio anche per al strepitosa vittoria di Daniel Ricciardo con la McLaren, una indimenticabile doppietta per il team che ha piazzato al secondo posto anche Lando Norris.

Clamoroso incidente a Monza, scontro incredibile tra Hamilton e Verstappen: "Max, mi ha buttato fuori". Gode solo la McLaren | Guarda

Vittoria dolcissima, per Ricciardo, arrivato in McLaren con grandi speranze e che, fino a Monza, aveva deluso le aspettative e soprattutto preso paga dall'astro nascente Norris, il giovanissimo fenomeno britannico. Ma ora, Daniel, ci ha preso le misure: vittoria dopo tre anni di digiuno, trionfo e la sua storia in McLaren che immediatamente cambia prospettiva. Un trionfo, quello dell'australiano, che ha reso felici anche gli italiani: Daniel è di origini tricolori sia da parte di mamma sia da parte di papà. E inoltre, alle nostre latitudini, è amatissimo, tanto da aver tributato dal podio un omaggio al pubblico di Monza, che lo ha ricambiato con un'ovazione.

"Cos'ha fatto Verstappen". La denuncia di Toto Wolff: perché Hamilton è ancora vivo, lo sconcerto della Formula 1

E ora, a distanza di giorni dal trionfo al Gp di Monza, rilanciato dall'account Twitter di Sky Sport F1, spunta un curiosissimo video. Immagini che la dicono lunga, anzi lunghissima, sulla passione e sulla determinazione di Daniel Ricciardo. Dopo la vittoria nel Gran Premio brianzolo, secondo voi, si è goduto un po' di meritato riposo? No, niente affatto: eccolo infatti lanciatissimo in una sfida sui go-kart, che nel video viene mostrata dalla prospettiva dell'abitacolo dell'australiano. Sfida serratissima e all'ultima staccata. E rilanciando le immagini, Sky Sport F1, commenta con ironia: "Come si è rilassato Ricciardo dopo essere tornato al successo in F1 dopo 3 anni? Non si è rilassato"...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.