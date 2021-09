Daniele Adani, "già da domenica 26 settembre": c'è la firma, ecco dove commenterà calcio in tv

21 settembre 2021 a

Una nuova importante avventura nella carriera di Lele Adani, l'apprezzatissimo commentatore calcistico che soltanto qualche mese fa ha rotto in modo traumatico con Sky Sport, dopo aver collaborato con l'emittente satellitare per nove anni.

Secondo quanto riporta davidemaggio.it, infatti, Adani entra in Rai, nella squadra di 90° Minuto. L'ex calciatore, riporta il sito specializzato in televisione e dintorni, è ormai prossimo ad entrare nel cast della trasmissione sportiva di Rai 2, per la trasmissione che alle 18,25 della domenica trasmette i gol e le sintesi delle partite di Serie A.

Stando a quanto si apprende, l'ex difensore dell'Inter dovrebbe affiancare il conduttore, Marco Lollobrigida, già dalla prossima domenica, 26 settembre, o al più tardi da domenica 3 ottobre. Dopo la mancata riconferma di Enrico Varriale, sostituito da Lollobrigida, un nuovo innesto, dunque, per 90° Minuto.

Adani comunicò l'addio a Sky Sport durante Euro 2020, il 7 luglio per la precisione. E ancora, con un lunto post su Instagram, aveva rimarcato di essere stato escluso dall'emittente con una telefonata del responsabile della linea editoriale. Nel post, il commentatore tuonava: "Non negozierà mai su valori e libertà, mai". Insomma, addio con polemica. Ora la nuova parentesi in Rai.

