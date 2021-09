Paola Ferrari, "vogliono distruggere la Rai"? Insulti fake a Lele Adani, una vergogna contro la conduttrice: strano caso in Rai

22 settembre 2021 a

a

a

Paola Ferrari è stata vittima di un profilo fake. Qualcuno su Facebook usa il suo nome per raggruppare migliaia di fan e fare notizia con commenti poco carini - per usare un eufemismo - nei confronti di alcuni colleghi. In particolare Lele Adani sembra un bersaglio privilegiato: già in estate, quando uscì la notizia dell’addio del commentatore a Sky dopo quasi dieci anni di collaborazione, il profilo fake della Ferrari condivise la notizia commentandola con “finalmente Adani fuori da Sky”.

"La prima volta...". Molestie in Rai, Paola Ferrari vuota il sacco: accuse pesantissime

Adesso si è invece diffusa la voce ufficiosa dell’ingaggio dell’ex calciatore da parte della Rai: a riguardo il sito di Davide Maggio ha anticipato tutti e ha dato praticamente per concluso un accordo tra le parti. Commentando un articolo di Tuttosport riguardante proprio l’approdo di Adani a 90° minuto, l’account fake della Ferrari ha scritto “vogliono proprio distruggere la tv di Stato”. Apriti cielo, si sono subito innescate le polemiche con conseguenti articoli di giornali e siti.

"Ognuno gioca con le armi che ha". Paola Ferrari a valanga su Diletta Leotta: la vocina sul loro "amico in comune"

A questo punto la vera Paola Ferrari è stata costretta a intervenire per rimettere ordine nella questione. “Smentisco categoricamente il fake che sta girando in rete”, ha dichiarato la giornalista sul suo profilo di Instagram. Non solo, perché la Ferrari in realtà sembra piuttosto contenta dell’approdo in Rai dell’ex calciatore: “A me Adani piace moltissimo. Ci uscirei anche a cena”, ha ironizzato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.