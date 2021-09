Juventus, Marco Tardelli punta il dito contro la dirigenza: "Sono in crisi vera, manca Cristiano Ronaldo"

24 settembre 2021 a

Marco Tardelli esprime molte perplessità sul momento-Juve. “Crisetta? Io la definirei una bella crisi: non si riesce a capire cos’è in questo momento la Juve, anche contro lo Spezia ha fatto una fatica bestiale e non ha risolto i problemi. Allegri sta lavorando su una squadra che ha trovato, non è che l’ha fatta lui, anzi gli è stato tolto qualcosa come trenta-quaranta gol", spiega Tardelli.

"Dovrà lavorare, capire e farsi capire anche dai nuovi ragazzi. Certo la vittoria a La Spezia è importante, potrebbe essere una spinta anche se i problemi non si sono allontanati. Cosa manca? Mancano uno o due uomini e centrocampo, uno in difesa, manca tanta personalità che portava Ronaldo anche coi suoi gol che sapevano nascondere i problemi: non è che non ci fossero, li nascondeva”, continua Tardelli.

Sull'Inter, invece, l'ex calciatore spiega che. "è attrezzata come lo sono Milan e Napoli. Dopodiché vediamo cosa succederà alla Juve. Gioca più serena di tutti: è questa la cosa che mi piace di più. Nonostante le partenze di Lukaku e Hakimi è come se in estate non ci fosse stato uno stop: segno che la società ha lavorato bene", spiega il campione del mondo del 1982.

