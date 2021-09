Milan, è sempre la dinastia-Maldini: primo gol di Daniel, proprio davanti agli occhi del padre Paolo

25 settembre 2021 a

Alla sua gara d'esordio da titolare in Serie A Daniel Maldini ha segnato il gol del momentaneo 1-0 del Milan sullo Spezia, al terzo minuto della ripresa. Un esordio nel migliore dei modi possibile. Un colpo di testa che diventa storico, visto che è il primo giocatore ad aver segnato in Serie A dopo il nonno, Cesare, e il padre, Paolo. Quest'ultimo, in tribuna come dt del Milan, ha esultato, mentre in campo il figlio 19enne veniva sommerso dai compagni.

L'ultimo gol di un Maldini, prima di quello di Daniel, era stato segnato da papà Paolo nel marzo del 2008: 13 anni e 179 giorni fa, 4927 giorni. La rete del classe 2001 rossonera è arrivata invece 60 anni e 222 giorni dopo l'ultima di nonno Cesare, contro il Catania nel settembre del 1961.

L'azione è partita da Rafael Leao: che ha preso la palla e si è accentrato, allargando su Kalulu che ha pennellato un bel cross in mezzo: Maldini ha incornato con la forza giusta mettendo a segno il suo primo gol. In tribuna l'esultanza e la gioia di papà Paolo, accanto a Ricky Massara: una doppia soddisfazione per la bandiera del Milan. Primo gol per Maldini jr e anche prima ammonizione punito per una trattenuta. Mister Pioli poi al 59', un minuto dopo il cartellino giallo, lo ha sostituito con Bennacer.

