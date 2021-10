Lorenzo Pellegrini, un rinnovo faraonico con la Roma: "Fino al 2026", le indiscrezioni sulle cifre

02 ottobre 2021 a

Lorenzo Pellegrini rimarrà alla Roma. Dopo le indiscrezioni di Retesport, la conferma ufficiale del club: il centrocampista giallorosso ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2026. L’accordo era stato trovato già in settimana in un incontro a Trigoria tra l’agente Pocetta e Tiago Pinto. Mancava solo la presenza di Friedkin per completare la firma di tutti i documenti. Il presidente americano ha dato l’ok e ora il capitano della Roma potrà annunciare il rinnovo fino al 2026. Anche se probabilmente attenderà dopo la delicata sfida con l'Empoli di domani 3 ottobre.

Manca ancora qualche passaggio burocratico prima dell’ufficialità, ma ormai è tutto pronto per il nuovo contratto da 4 milioni a stagione più bonus senza clausola rescissoria. Pellegrini potrebbe completare la firma di tutti i documenti già in giornata e legarsi per sempre alla Roma. Il numero 7 sarà il secondo giocatore più pagato della rosa alle spalle di Abraham.

È stata una trattativa lunga portata avanti dal general manager Tiago Pinto al momento del suo insediamento a Trigoria lo scorso gennaio e dagli agenti del centrocampista Pocetta e Ferro. L’annuncio, come detto, dovrebbe arrivare presto così da dare a Lorenzo la serenità di affrontare le sfide di Nations League con gli azzurri di Roberto Mancini (6 e 10 ottobre).

