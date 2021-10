Land Norris, rivoluzione in F1? Caccia grossa al fenomeno McLaren, chi lo vuole

Lorenzo Pastuglia 04 ottobre 2021 a

a

a

“Lando Norris alla Red Bull? L’ho già notato da tempo e abbiamo anche parlato con lui, ma è legato alla McLaren a lungo termine. E noi rimaniamo fedeli alla nostra strada”. Firmato, Helmut Marko. Il 78enne consulente del team austriaco lo ha detto alla testata austriaca OE24, e pazienza se l’operazione non è andata in porto, alla fine c’è sempre il ‘Checo’ Perez a far coppia con Verstappen. Anche se il messicano dovrà riscattare già dalla Turchia le ultime gare opache di Zandvoort, Monza e Sochi: “In squadra abbiamo Max che riesce a portare risultati in qualsiasi condizione — ha aggiunto Marko — e lo ha dimostrato in Russia. Ha quasi vinto la gara, dovevamo solo richiamarlo al box un giro prima".

"Ecco quali saranno le auto del futuro". Jean Todt svela la rivoluzione in Formula 1, "ma io non ci sarò"





La stoccata a George Russell - L’austriaco ha poi parlato anche di George Russell, che dalla prossima stagione sarà al fianco di Lewis Hamilton in Mercedes: "Nel 2022 vedremo quanto sarà bravo — ha aggiunto il consulente Red Bull — Se ha dimostrato già di che pasta è fatto nel GP-bis del Bahrain 2020, sostituendo Lewis? Credetemi, con quella vettura l’anno scorso diversi piloti avrebbero potuto vincere il Mondiale”. Insomma, la battaglia tra Red Bull e Mercedes continua, e sia Marko che il team principal della scuderia austriaca, Christian Horner, non sono nuovi a frecciate del genere quando si parla di Stoccarda, Toto Wolff o di Hamilton. Un commento, infine, va sulla lotta per il titolo 2021 tra Verstappen e l’inglese: “Pensiamo a recuperare i punti persi in Russia, ma sono fiducioso. La maggior parte delle piste premiano le caratteristiche della RB16B”.

Verstappen ultimo in griglia, mossa rischiosissima in Russia: guizzo-mondiale per Lewis Hamilton?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.