Lewis Hamilton, la profezia di Ross Brawn scuote la Formula 1: "Nei prossimi due anni..."

Una leggenda, Lewis Hamilton. E lo era già prima della 100esima vittoria, strappato domenica al Gp di Sochi in Russia. Da tempo, il pilota britannico della Mercedes ha staccato tutti in termini di gare vinte in Formula 1. Un pezzo di storia che però, di storia, ne vuole scrivere ancora. E parecchia. E già ci si interroga: quanto tempo resisterà il suo record? Qualcuno riuscirà mai ad arrivare come Lewis in tripla cifra? Domande che, ad ora, non possono avere risposta.

Ciò che al contrario si può prevedere è il futuro di Hamilton, sul quale si spende un altro fuoriclasse, Ross Brawn, fuoriclasse che però opera dai box, l'uomo che ha disegnato alcune delle monoposto più forti nella storia della F1. Come sempre, Brawn ha scritto un commento sul sito ufficiale della Formula 1, commento tutto dedicato all'impresa del campione del mondo. "La tripla cifra è una pietra miliare che nessuno pensava che qualcuno avrebbe mai raggiunto. Le 91 vittorie di Micheal Schumacher sembravano inavvicinabili. Ma poi Lewis ha battuto il record, e ora ha 100 vittorie. Non c’è niente che lo possa fermare", premette Brawn.

"Quante altre ne vincerà - riprende -? Sicuramente sarà in Formula 1 per un paio di anni e conquisterà Gran Premi ogni anno. Penso che potremmo certamente prevedere altre 20 vittorie, dato che è ancora altamente competitivo e motivato. È semplicemente sbalorditivo e mi congratulo con lui, perché è un traguardo che nessuno avrebbe mai pensato di raggiungere", conclude Brawn. La profezia, insomma, è chiarissima e clamoroso: Lewis Hamilton può arrivare a 120 vittorie in carriera.

