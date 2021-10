Leonardo, crisi di nervi... Real: "Sfergio al Psg e Mbappè", parole grosse contro Florentino Perez

Lorenzo Pastuglia 06 ottobre 2021 a

“Le parole di Florentino Perez? Rappresentano l'ennesima mancanza di rispetto verso il Psg e Mbappé. Prima un giocatore del Real (Benzema, ndr), poi l’allenatore (Carlo Ancelotti) e ora il presidente (Florentino Perez) parlano di Kylian come fosse uno di loro. È una mancanza di rispetto che non si può tollerare”. Firmato: Leonardo, ds del club parigino ed ex calciatore del Milan, che tuona ancora: “Vorrei ricordare allo stesso Florentino che il mercato è chiuso, che c’è una stagione in corso — prosegue Leo in una nota diffusa e pubblicata dal quotidiano L’Equipe — Ci sono delle partite da giocare e il Real Madrid non può continuare a comportarsi così. Che la smettesse. Kylian è un giocatore del Psg e il rapporto andrà avanti".

Tutto però nasce dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso giocatore a RMC Sport, nel quale raccontò di aver chiesto invano al club transalpino di essere ceduto a fine luglio. Nemmeno l’offerta monstre del Real aveva convinto il Psg a lasciare Mbappé: ovvero 180 milioni di euro. Trovando il muro di Al Khelaifi, mentre l’attaccante è rimasto col contratto in scadenza a giugno. E per quanto non abbia escluso il rinnovo, resta molto concreta l’ipotesi che possa lasciare il club a fine stagione a parametro zero. Con il Real Madrid che sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

"A gennaio avremo notizie di Mbappé. Aspettiamo che l'1 gennaio si possa risolvere tutto”, aveva commentato Perez. Salvo poi precisare nelle ultime ore che "le mie parole sono state fraintese. Quello che ho detto è che dobbiamo aspettare l'anno prossimo per sapere cosa succederà, sempre con rispetto nei confronti del Psg, con cui abbiamo ottimi rapporti”. Insomma, sarà una battaglia sul filo dei nervi…

