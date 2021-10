Karl Heinz Rumenigge, la bomba: "Chi va cacciato dalla Champions League". Soldi, i club che ora tremano

11 ottobre 2021 a

Tra le varie proposte per riformare il calcio, allo studio c'è anche la modifica del Fair Play Finanzario: la Uefa per esempio vuole introdurre un controllo a priori, sulla falsariga di quel che succede nella Liga, invece di controlli a posteriori che portano ad eventuali sanzioni. Da Karl-Heinz Rummenigge, invece, arriva una proposta per inasprire le pene in caso di violazione del protocollo: "L'esclusione dalla Champions League".

Kalle parlando a Welt am Sonntag, spiega: "Se un club viola le regole, deve sapere esattamente cosa aspettarsi e non poter agire in una zona grigia. Abbiamo bisogno di un Fair Play Finanziario 3.0 che sia applicato in modo coerente e rigoroso e che includa una specifica lista di sanzioni, fino all'esclusione dalla Champions League".

Rummenigge sembra invece più scettico su una cosiddetta 'luxury tax', in stile Nba, che multi i club che volontariamente decidono di violare i limiti economici imposti: "Stiamo veramente parlando di punire economicamente società come Paris Saint-Germain e Manchester City, dove il denaro è una questione piuttosto relativa?". Tra Italia, Spagna, Inghilterra e Germania, infatti si sono registrate perdite pari a 5 miliardi di euro negli ultimi due anni. Dati che hanno creato I’immobilismo nell’ultima sessione estiva di mercato e gettato nel profondo sconforto anche i grandi club.

