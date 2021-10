Milan, Ibrahimovic ancora infortunato? Mossa lampo sul mercato: un nome clamoroso in attacco per Pioli

Lorenzo Pastuglia 13 ottobre 2021 a

In casa Milan l’ansia per Ibrahimovic continua. La punta svedese, che ha festeggiato i freschi 40 anni dopo la vittoria della sua squadra a Bergamo contro l’Atalanta, continua a rimanere ai box facendo preoccupare Pioli e tutta la dirigenza del club di via Aldo Rossi. Ibra potrebbe giocare uno spezzone di gara contro il Verona, con la speranza di esserci anche in Champions contro il Porto. Ma possibile anche con i veneti non verrà rischiato, per provare a esserci nel derby. Fatto sta, che l’età inoltrata sta portando diversi guai muscolari al numero 11, e nonostante il suo fisico possente e il gol contro la Lazio (nel successo per 2-0 a San Siro), da allora è iniziato il calvario.

Anche Giroud non decolla, da valutare Pellegri - Un calvario subito anche da Oliver Giroud, che ha iniziato bene nelle sfide vinte a Genova contro la Sampdoria e in casa con il Cagliari, prima di venire stoppato dal Covid e dai guai muscolari. Il francese è tornato non al meglio a La Spezia, giocando male anche la sfida interna contro l’Atletico, prima di fermarsi nuovamente nella sfida a Bergamo contro l’Atalanta. Per fortuna del Milan, Ante Rebic e Rafael Leão stanno al momento giocando divinamente, dimostrando di poter reggere il peso del fronte offensivo. Mente Pietro Pellegri, arrivato in estate dal Monaco, è finito in una sorta di limbo e sta scontando una sorta di noviziato: soprattutto atletico, dopo le ultime stagioni giocate ad intermittenza. Dunque, l’attacco milanista è povero di punte centrali. Ciò spiega l’attivismo degli scout rossoneri in queste settimane, con un bel po’ di nomi in evidenza.

Si fa sul serio per Lorenzo Lucca? - Per questo, dopo l’acquisto a parametro zero del portiere Antonio Mirante per sostituire l’infortunato Mike Maignan (che starà ai box per due mesi), Maldini e Massara si stanno facendo sotto con il Pisa per provare ad anticipare la concorrenza — Inter, Juve e Fiorentina — e acquistare l’attaccante Under 21. Presto, scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare un’offerta da 10 milioni di euro, con la promessa di lasciare la punta in Toscana fino al termine della stagione. Non sarà comunque facile, specie se il d.s. del Pisa, Claudio Chiellini, è fratello di Giorgio e potrebbe strizzare l’occhio al club bianconero. Staremo a vedere, ma quello che è certo è che se Lucca continua a giocare così — ha segnato anche ieri in Under-21, nella sfida pareggiata con la Svezia — forse 10 milioni potrebbero non bastare…

