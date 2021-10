Mike Maignan operato, panico al Milan: "Quanto dovrà restare fermo", oltre la peggiore previsione

Lorenzo Pastuglia 13 ottobre 2021 a

Quel dolore al polso subito nello scontro fortuito di Liverpool contro Theo Hernandez e due giocatori dei Reds (dopo il rigore parato a Salah), non era mai scomparso. E nonostante Mike Maignan abbia provato a stringere i denti nelle gare successive, di rientro dalla Nazionale ha dovuto cedere. E così, oggi, 13 ottobre, si sottoporrà a un intervento di artroscopia, mentre a Milano è già arrivato Antonio Mirante, svincolato e alla Roma la scorsa stagione, pronto a rinforzare il parco-portieri, ora con all’attivo solo il "criticato" Tatarusanu (negli occhi dei tifosi c’è ancora l’uscita a vuoto contro la Roma l’anno scorso a San Siro). Se è da capire chi giocherà tra i due, la notizia che ha svegliato malamente tutti i tifosi del Milan riguarda i tempi di recupero di Maignan.

Maignan salta Porto, Roma e Inter. Torna prima di dicembre? - Se infatti ieri sera si parlava di uno stop di almeno 10 giorni, con la possibilità di recuperare il francese almeno per il derby, in realtà i mesi nei quali starà fermo sono due. Una brutta notizia per tutti i rossoneri, mentre il portiere, se tutto andrà come previsto, potrebbe tornare prima di dicembre, saltando sicuramente impegni da brividi come il doppio confronto con il Porto, il match con la Roma del 31 ottobre e il derby del 7 novembre. Insomma, sfide importanti nell’ottica del posizionamento finale per i primi quattro posti. Un’infiammazione, per Maignan, tornata peraltro nonostante il numero 16 non abbia giocato in Nations League, dato che il titolare della selezione transalpina è Lloris. Ma le fitte al polso si sono riacutizzate al ritorno in Italia, e così l’intervento è stato obbligatorio.

