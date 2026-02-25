L'Eredità, "ca*** di ignoranti": forza centrifuga, sconcerto su Rai 1

Neppure la settimana del Festival di Sanremo può fermare L’Eredità. Mentre l’attenzione è catalizzata sull’Ariston, il quiz del preserale di Rai 1 continua a presidiare il suo spazio quotidiano macinando ascolti. Nello studio di Marco Liorni il gioco va avanti senza pause, confermandosi uno dei titoli più seguiti del palinsesto.

La puntata di cui si parla è quella di martedì 25 febbraio. Il giorno precedente Duccio era riuscito a conquistare il titolo di campione, ma la sua corsa si era arrestata alla Ghigliottina. Dopo vari dimezzamenti, il montepremi era sceso a 47.500 euro, cifra che però non è bastata: la parola finale non è stata indovinata, nonostante molti telespettatori l’abbiano ritenuta tutt’altro che impossibile.

Così Duccio è tornato in gara nella serata successiva, determinato a riprovarci. A catturare l’attenzione del pubblico da casa, però, non è stato tanto il campione in carica quanto un altro concorrente: Cristian. Capelli brizzolati, look total blue con maglione e camicia coordinati, ma soprattutto un modo di guardare in camera che non è passato inosservato.