Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

L'Eredità, "facce schifose agli altri concorrenti": esplode lo scandalo-Cristian?

mercoledì 25 febbraio 2026
L'Eredità, "facce schifose agli altri concorrenti": esplode lo scandalo-Cristian?

1' di lettura

Anche nel bel mezzo di Sanremo si torna sempre qua, a L'Eredità. Siamo nello studio di Marco Liorni, al game-show in onda su Rai 1, anche in questi giorni segnati dalla kermesse. Già, la collocazione in palinsesto permette all'inossidabile format campione di ascolti di non fermarsi.

La puntata in questione è quella di martedì 25 febbraio. Alla vigilia lo scettro del campione lo aveva conquistato Duccio, il quale però alla Ghigliottina, per un montepremi che taglio dopo taglio era di 47.500 euro, non è riuscito ad azzeccare la soluzione finale. Una Ghigliottina, secondo il pubblico a casa, piuttosto semplice. Ma niente da fare.

Dunque riecco Duccio anche il 25 febbraio, ovviamente. Ma a catalizzare i commenti e l'attenzione del pubblico a casa è stato Cristian, concorrente brizzolato, maglione blu camicia altrettanto blu e soprattutto uno strano sguardo. Già, i commenti, su X, erano numerosissimi: nel mirino lo sguardo, gli occhi, le espressioni di Crristian.

L'Eredità, "si torna a risparmiare": Cristian ko, scoppia il caso

"La Rai torna a risparmiare, dispiace per Cristian. Parola non facile, comunque": la ghigliottina de L'Ere...

"Ma perché sembra che Cristian mi stia fissando", si chiedeva Jonsa. "Cristian la smetti di guardare in macchina mi fai venire l’angoscia", tuonava Erica. Poi c'era chi, come Enrico, esternava tutto il suo (scarno) gradimento: "Simpatico pure Cristian eh... sempre i peggio vanno avanti". Ma a sganciare la bomba ci pensava Luigi: "Ma solo io trovo Cristian davvero antipatico e antisportivo ?! Mamma mia le facce schifose che fa nei duelli agli altri concorrenti". Insomma, secondo qualcuno, il povero Cristian, avrebbe fatto le "faccette" agli avversari per distrarli. Possibile? Ai posteri l'ardua sentenza.

L'Eredità, "la baia dei porci sì ma...": caos sui titoli di coda

Cristian e Ludovica i due concorrenti che si sono sfidati ai cento secondi a L'Eredità, il game show condotto...
tag
l'eredità
rai 1
marco liorni

Ghigliottinato L'Eredità, beffa per Duccio: la prima ghigliottina è un disastro

L'Eredità L'Eredità, "si torna a risparmiare": Cristian ko, scoppia il caso

L'Eredità L'Eredità, "la baia dei porci sì ma...": caos sui titoli di coda

ti potrebbero interessare

GfVip, ora è ufficiale: arrivano Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli

GfVip, ora è ufficiale: arrivano Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli

Redazione
L'Eredità, beffa per Duccio: la prima ghigliottina è un disastro

L'Eredità, beffa per Duccio: la prima ghigliottina è un disastro

Redazione
Sanremo, Rosa Chemical: la dolorosa verità sull'incontro con Fedez

Sanremo, Rosa Chemical: la dolorosa verità sull'incontro con Fedez

Claudio Brigliadori
Milano-Cortina, la Cerimonia di chiusura sfonda tra le donne

Milano-Cortina, la Cerimonia di chiusura sfonda tra le donne

Klaus Davi