Chi è Abdu James Mdaye, il fidanzato di Federica Brignone: cosa facevano mamma e papà

Federica Brignone ha un nuovo amore: si tratta di Abdu James Mdaye. Del 35enne modello senegalese si era già parlato durante Milano-Cortina, quando - per assistere alle gare della sciatrice - era stato pizzicato sugli spalti con la famiglia di lei. E ora, ecco che ci pensa il settimanale Oggi a fare un ritratto. Stando alle testimonianze degli amici, James si è trasferito dal Senegal a Bellaria (Rimini) quando aveva 14 anni e lì è rimasto fino a che il basket prima e la moda dopo non lo hanno portato altrove.
"Lo sento tutti i giorni", racconta Babacar Faye, amico di sempre. "Mi invita spesso a Milano per il weekend. Era fidanzato da tempo con una ragazza, poi di recente è finita. Poco prima delle Olimpiadi m’ha parlato per la prima volta di Federica Brignone. Mi è sembrato felice". Il padre di Abdu da 20 anni fa il cuoco in una clinica, mentre la moglie lavora come ambulante. Abdu, all’arrivo a Bellaria, era stato iscritto alle scuole medie.
Federica Brignone e James Mbaye? Dove si sono conosciuti. E Sofia Goggia...Il nuovo fidanzato di Federica Brignone? Si chiama James Mbaye ed è un modello di origini senegalesi. Il ragazzo ...
"La sua fortuna è stata la preside - afferma la mamma di un compagno di classe -. Era spesso in giro e prima che finisse in brutte compagnie, una mano invisibile l’ha messo sulla retta via". Da qui la parentesi al Bellaria Basket e poi a Firenze per giocare nel Calenzano in serie D, fino all'esordio nella moda a Milano. Galeotto per Abdu e Brignone uno spot pubblicitario.