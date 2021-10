Daniele Orsato, "errore non errore". Clamoroso, perché non paga il disastro di Juve-Roma

Lorenzo Pastuglia 19 ottobre 2021 a

Nonostante il rigore sbagliato da Veretout fosse da ripetere, Daniele Orsato non pagherà lo sbaglio e dunque non sarà fermato dopo Juventus-Roma. Questa è la posizione dell’Aia e del designatore Gianluca Rocchi di fronte alla direzione di gara del fischietto veneto all’Allianz Stadium. Il rigore concesso ai giallorossi per il contatto Szczesny-Mkhitaryan, con mancata applicazione della norma del vantaggio, è stato ritenuto dai vertici arbitrali sicuramente penalizzante nei confronti della squadra di Mourinho, ma viene valutato come un “errore-non errore”. Perché la decisione inizialmente corretta è stata presa con fermezza e in una frazione di secondo, ma l’immediato gol di Abraham ha trasformato il suo decisionismo in una precipitazione dannosa per la Roma.

Come conseguenza di tutte queste valutazioni, quindi, l’Aia non si sente di bocciare la prova di Orsato, seppur ammettendo che i giallorossi ne escono penalizzati: l’Associazione ammette anche che sarebbe stata opportuna un po’ di pazienza e una migliore lettura della situazione, ma la prestazione dell’arbitro veneto non viene ritenuta nel complesso negativa e quindi non porterà alla sospensione. Nessuna discussione sul tocco di mano con cui Mkhitaryan serve ad Abraham la palla-gol, perché: 1) Se Orsato avesse concesso il vantaggio, il Var rivedendo l’azione avrebbe segnalato l’infrazione cronologicamente precedente (il fallo da rigore del portiere), cancellando di fatto ogni evento successivo; 2) Con l’armeno in caduta dopo il fallo subìto, difficilmente il suo ‘mani’ sarebbe stato da considerare punibile.

Intanto, le polemiche continuano e i giallorossi sono infuriati, ma hanno potuto tirare un sospiro di sollievo per Nicolò Zaniolo, uscito in anticipo dalla sfida dello Stadium: per il centrocampista nessuna distorsione al ginocchio già operato, ma solo un trauma in iperflessione al ginocchio. Possibile il ritorno contro il Napoli capolista.

