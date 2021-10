Roma, rabbia non solo per Orsato: "Pronto un dossier", le sviste arbitrali che inquietano i giallorossi

19 ottobre 2021 a

A Roma, sponda giallorossa, l’umore non è dei migliori dopo la sconfitta per “corto muso” subita sul campo della Juventus. Un 1-0 quanto mai beffardo, perché accompagnato da pesanti polemiche arbitrali: Orsato ha combinato dei disastri dal punto di vista della Roma, prima non vedendo un presunto tocco di mano di Cuadrado sull’azione del vantaggio bianconero e poi non convalidando il gol di Abraham e non facendo ripetere il rigore di Veretout per invasione di Chiellini.

La questione arbitrale viene descritta come “ingombrante e preoccupante” dalle parti della Roma, anche perché ha pesato non solo contro la Juve: nel mirino anche le decisioni sfavorevoli che l’hanno penalizzata nel derby con la Lazio e prima ancora contro il Verona. Da Trigoria sono molto risentiti non solo per il pasticcio combinato da Orsato sull’episodio del gol non convalidato e del rigore dato ma non fatto ripetere, ma anche per il presunto tocco di mano di Cuadrado che è passato un po’ in sordina rispetto all’altro episodio, certamente più clamoroso.

In un primo momento si era vociferato dell’intenzione della Roma di presentare un dossier sulle sviste arbitrali, ma alla fine il club avrebbe scelto la linea del basso profilo: per questo Pinto e Lombardo potrebbero farsi sentire semplicemente in via informale, anche per non rimanere fermi dinanzi all’inquietudine dei Friedkin.

