Paulo Dybala in Russia con la Juventus, i ladri gli entrano in casa: un colpaccio, cosa gli portano via

Non c’è pace per Paulo Dybala. Attualmente fermo ai box a causa di un problema muscolare, il calciatore della Juventus è stato costretto a far fronte a un’altra brutta notizia, stavolta extra calcistica. Mentre si trovava in Russia per la trasferta di Champions League - tra l’altro vinta al fotofinish con un gol di Kulusevski che ha piegato le resistenze dello Zenit - i ladri sono entrati in casa sua.

Un furto premeditato e studiato a tavolino nei minimi dettagli, dato che i malviventi si erano preparati per eludere i controlli ed essere sicuri di non incorrere nei proprietari della villa. In pratica, nella notte tra martedì e mercoledì, i ladri hanno forzato una finestra al piano terra: non è chiaro che cosa siano riusciti a rubare, pare che manchi una collezione di orologi piuttosto preziosa. Dybala in queste ore è impegnato con l’inventario degli oggetti mancanti, in modo tale che poi sarà possibile fare una stima precisa del danno economico subito.

I ladri sono poi fuggiti dalla stessa finestra che avevano forzato per l’accesso: adesso sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, che erano stati allertati da un vigilante privato della zona. Quest’ultimo si era insospettito vedendo del movimento in casa: sapeva che in teoria nessuno sarebbe dovuto essere presente quella notte, ma comunque non è bastato per cogliere sul fatto i malviventi.

