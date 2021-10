MotoGp a Misano, l'ultima di Valentino Rossi in Italia è triste: Bagnaia cade, Quartararo campione del mondo. Dottore decimo

24 ottobre 2021 a

a

a

L'ultima gara italiana di Valentino Rossi, nella "sua" Misano, si conclude con una delusione azzurra. Lo spagnolo Marc Marquez su Honda vince il Gp dell'Emilia Romagna e il francese Fabio Quartararo si laurea campione del mondo 2021 di MotoGp. Gli basta arrivare al quarto posto, approfittando della caduta dell'italiano Pecco Bagnaia a quattro giri dalla fine, in curva, mentre era ancora in piena lotta per la vittoria della gara con Marquez.

Una gara intensa, quella di Bagnaia pupillo ed "erede" di Valentino, partita in pole e conclusa amaramente nella ghiaia. Regalato così il titolo al francese che a due Gp dalla fine del mondiale ha un vantaggio di 52 punti su Bagnaia. Secondo posto per l'altro spagnolo Pol Espargaro e terzo sul podio il nostro Enea Bastianini. Nono Luca Marini, proprio davanti a suo fratello Rossi: per il Dottore, decimo, un addio dolceamaro al suo straordinario pubblico, accorso a salutarlo anche senza alcuna speranza di vederlo vincere. L'ultimo successo a Misano di Rossi, infatti, risale all'ormai lontanissimo 2014. Un mesto finale per una carriera comunque irripetibile per i trionfi, sì, ma soprattutto per la poesia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.