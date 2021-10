Ilaria D'Amico, lo sfogo contro Gigi Buffon: "Ogni anno mi dice stupidaggini", le balle del portiere

26 ottobre 2021 a

a

a

"Mi dice stupidaggini ogni anno". Ilaria D'Amico tira le orecchie a Gigi Buffon. Battuta o stilettata? La giornalista, intervistata da I Lunatici su Rai Radio2, parla del rapporto con il portierone, che ha 44 anni e dopo una carriera irripetibile con le maglie di Parma, Juvenus, Psg e Nazionale (e un Mondiale vinto, nel 2006) non sembra avere alcuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo. L'ultima, romantica avventura dice ancora Parma, là dove tutto è cominciato nel 1995, con il debutto in Serie A.

Buffon e D'Amico paparazzati al ristorante. "Con chi stanno brindando". Scoop Chi: Juve, una foto pesantissima | Guarda





Questa volta Buffon ha accettato di ripartire dalla Serie B, solo per amore. "Sono consapevole che mi dice delle stupidaggini ogni anno - spiega la D'Amico -. Arriva a un certo punto e mi dice che smetterà, mi promette che ci faremo una estate incredibile, che faremo un viaggio alla scoperta dell'Italia che si conosce di meno. Ogni volta poi arriviamo a maggio che ha già preso altre decisioni".

"Contro la mia natura". Seredova, frecciata a D'Amico e Buffon: quella pesante rivelazione sulla famiglia





Non c'è troppo spazio per le recriminazioni, però. Ilaria, da giornalista sportiva qual è stata per molti anni, riconosce lo spirito che anima il compagno: "Lui è una fucina di talento e motivazioni, è un trascinatore vero, di se stesso e dei suoi compagni. E' un generoso, si sporca le mani nello spogliatoio, ha una parte umana meravigliosa". Anche la D'Amico, che ha lasciato SkySport per dedicarsi all'attualità extra-sportiva, ha un cuore da tifosa: "Più lavori nello sport, meno sei tifoso puro. Però diventai della Lazio perché era più originale e difficile. Negli anni '80 la Roma era fortissima e la Lazio arrancava, tifare Lazio era più romantico".

Alena Seredova, tensione alle stelle con Ilaria D'Amico: la risposta sulla sua famiglia che spiazza tutti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.