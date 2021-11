Calhanoglu segna e sfotte i tifosi del Milan? Rischia grosso, occhio a Florenzi: ciò che non si era visto

08 novembre 2021 a

Un derby particolare, molto particolare, quello di Hakan Calhanoglu, il turco ora in forza all'Inter. Già, bersagliato senza soluzione di continuità sin da prima della partita dai suoi vecchi tifosi, quelli del Milan, che non gli hanno mai perdonato il cambio di sponda, il salto in nerazzurro, per un milione netto d'ingaggio in più (Calhanoglu, infatti, ha lasciato il rossonero a parametro zero, ulteriore "sfregio" al club). E ancora, i tifosi del Milan non hanno mai perdonato al fantasista alcune frasi poco simpatiche rivolte alla sua ex squadra - dove era ormai assolutamente al centro del progetto - spese dopo l'avvicendamento.

E così, ecco che al derby di ieri sera, domenica 7 novembre, Hakan era carico. Molto carico. Tanto da prendere il pallone dalle mani di Lautaro Martinez per tirare il rigore, realizzato, del temporaneo 1-0 per l'Inter. Già, voleva vendicarsi. E lo ha fatto. Per inciso lo ha fatto esultando anche in modo un poco scomposto e provocatorio proprio nei confronti dei suoi ex tifosi.

Calhanoglu, infatti, è corso sotto la sua ex curva mettendosi le mani alle orecchie, come a dire: "Non riesco a sentire i vostri fischi". Troppo, in effetti. Tanto che - e in pochissimi lo avevano notato durante la partita, in diretta - dopo quell'esultanza dalla panchina del Milan si è alzato Alessandro Florenzi, alla sua prima stagione in rossonero, il quale è entrato in campo per scagliarsi contro Calhanoglu, con gesti piuttosto eloquenti rivolti a lui e ad altri giocatori dell'Inter. Florenzi, con questa mossa, avrà per certo fatto breccia nel cuore di qualche tifoso rossonero...

