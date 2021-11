Federico Chiesa "meglio di Tania Cagnotto": lo sfregio della Fiorentina, un caso in Serie A

Lorenzo Pastuglia 09 novembre 2021 a

a

a

La provocazione contro Chiesa, lanciata da uno degli addetti alla comunicazione della Fiorentina, non è passata inosservata sul canale ufficiale TikTok del club toscano. Dato che è stato ricondiviso un video provocatorio con riferimento all’espulsione di Nikola Milenkovic. Il serbo è uscito al 73’ della sfida persa nel finale contro la Juventus allo Stadium per doppio giallo, lasciando però più di qualche dubbio nell’intervento che ha portato fuori dal campo il difensore. Nel breve filmato, si vede l'azione l’intervento di Milenkovic e, in sottofondo, il passaggio di una telecronaca della Rai di un tuffo di Tania Cagnotto.

35mila euro euro per ogni minuto giocato. Ramsey cacciato dalla Juve? Indiscrezioni sulla scelta estrema

Il post eliminato subito, prima delle scuse

Nel mirino, chiaramente, c'è l'ex attaccante della Fiorentina, accusato di aver accentuato la caduta dopo il contrasto con Milenkovic per provocarne la seconda ammonizione. Il filmato, però è stato immediatamente rimosso dall’account del club toscano, che in via informale ha fatto sapere di essere consapevole di aver commesso una leggerezza. Rimane dunque la rabbia per una sconfitta maturata nel finale contro la squadra di Allegri, arrivata nel recupero con il gol di Cuadrado, ma dopo la deviazione decisiva dell’ex Inter Biraghi, che ha messo fuori causa l’intervento del portiere Terracciano sul primo palo.

Allegri "uomo con le mani in tasca". La Juve vince ma il mister va a processo. Voce clamorosa: "Una bella vacanza..."

Italiano senza i centrali contro il Milan

Ora mister Italiano dovrà ridisegnare la squadra per il match casalingo del 20 novembre contro il Milan, quando allora il campionato riprenderà dopo la pausa per le Nazionali. La Fiorentina non avrà entrambi i difensori centrali: con le squalifiche di Martinez Quarta e Milenkovic, contro i rossoneri giocheranno centrali Nastasic e Igor, mentre il resto della formazione dovrebbe essere la stessa di Torino, con davanti il trio intoccabile Callejon-Vlahovic-Saponara.

"Nessuno sapeva cosa è successo davvero". Dopo il Covid: così McKennie si è ripreso la Juventus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.