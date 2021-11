Valentino Rossi, l'ultima gara: "Forse piangerò, ma vorrei chiudere col sorriso". Brividi in conferenza stampa

11 novembre 2021 a

Valentino Rossi è a Valencia pronto correrà l’ultima gara della sua carriera domenica 14 novembre. "Sarà una giornata davvero speciale, proverò a viverla normalmente ma ripenso a tutti questi anni ed è commovente. Il mio più grande successo? Aver avvicinato tante persone al mondo delle moto”, ha raccontato il giorno della vigilia delle prove ufficiali in Spagna.

Valentino Rossi a quattro ruote? "Dopo l'addio alla MotoGp...", un futuro clamoroso “È un momento abbastanza triste ma altrettanto importante per me, vorrei viverlo normalmente ma non sarà facile. Ripenso a tutte le mie vittorie e a tutte le moto con cui ho corso ed è commovente. È stato un percorso molto lungo ed appassionante. La sensazione è molto strana e particolare, sto cercando di affrontare la gara di Valencia come se fosse una gara qualsiasi, ma è praticamente impossibile. Non posso sapere cosa succederà subito dopo la gara, forse piangerò ma vorrei chiudere col sorriso”, le parole di Rossi guardando anche il passato.

"So che molti hanno cominciato a seguire la MotoGp grazie a me e questo è uno dei piaceri più grandi che provo, il fatto che tanti si siano appassionati alle moto seguendo le mie gare è l’aspetto migliore della mia carriera oltre ai successi. Ho contribuito alla crescita del movimento e questa è una bellissima sensazione adesso. Ho cercato moltissimo il decimo titolo mondiale ma non ce l’ho fatta e questo mi spiace molto, soprattutto per aver mancato il trofeo nel 2015. Ma non ho rimpianti, ho avuto una bella carriera e sono felicissimo così. Penso sempre a quello che verrà e da lunedì penserò solo a divertirmi, poi diventerò papà e mi concentrerò su questi aspetti della mia vita”. Infine un omaggio ai suoi rivali: "Mi piace ricordare le sfide con Max Biaggi soprattutto, ma anche Stoner, Lorenzo e Marquez” conclude il Dottore. Pronto a vivere la sua ultima avventura in pista.

