Inter, il fondo saudita Pif annuncia di non essere interessato all'acquisto: "Serie A disastrosa"

Le tante voci sul futuro di Suning all'Inter e l'arrivo, annunciato proprio da Libero, del fondo arabo Pif sono protagoniste dell'intervista rilasciata al quotidiano The Telegraph di Amanda Staveley, la co-proprietaria del Newcastle tramite il fondo PCP Capital Partners, braccio destro del fondo Pif: "Abbiamo parlato con Inter e anche col Milan, è vero, ma il problema è legato alla struttura disastrosa del campionato italiano. C'è stato anche un breve sondaggio per il Bordeaux. Ora, comunque, non siamo più interessati all'Inter".

Le voci quindi possono terminare, ma la conferma che Pif era intenzionato a comprare la società nerazzurra vengono confermate. Nessun interesse, almeno non più, per l'Inter ma anche più in generale per il calcio italiano. E ciò che forse più colpisce, sono proprio le parole relative al campionato di Serie A ("situazione disastrosa") pronunciate da chi ha invece appena deciso di investire nella Premier e probabilmente farà altrettanto in altri campionati.

Confermate anche le intenzioni dell'attuale proprietà cinese del club nerazzurro, la quale ha ripetutamente ribadito la volontà di restare e proseguire nel proprio impegno a medio-lungo termine e il management interista (da Marotta ad Antonello) abbia puntualmente smentito ogni ipotesi di disimpegno da parte degli Zhang. Per l'Inter il futuro, quindi, è ancora con Suning.

