Roberto Mancini: "Gli avversari nei playoff? Solo uno da evitare", con chi non vuole giocarsi il Mondiale

La mancata qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 tramite il girone fa male, malissimo. Anche perché l’Italia sembrava in controllo, e invece ha regalato il pass alla Svizzera, pareggiandoci due volte (e sprecando altrettanti rigori) e riuscendo a non vincere contro Bulgaria e Irlanda del Nord. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno pagato le tante assenze e la scarsa condizione fisica con cui sono arrivati agli ultimi appuntamenti del girone.

Adesso dovranno aspettare marzo per rifarsi tramite i playoff, che però potrebbero rivelarsi un mini-torneo durissimo a seconda del sorteggio. “Gi avversari nei playoff? Penso che se arriviamo a marzo senza infortunati possiamo incontrare chiunque - ha dichiarato Mancini il giorno dopo lo 0-0 con l’Irlanda del Nord - se proprio devo evitarne uno direi il Portogallo, sarebbe dura per entrambe. Le altre possiamo incontrarle tutte”.

Insomma, il ct cerca di non farsi prendere dal panico e di ricostruire la fiducia del gruppo in vista dei playoff: “Veniamo da 40 partite con una sola sconfitta, con la Spagna 10 contro 11, bisogna pensare sempre positivo. Se c’era un momento che non doveva andare bene meglio ora che a marzo o al mondiale. Abbiamo avuto tanti infortunati in un momento decisivo, la condizione non era la migliore, ma dobbiamo trovare sempre soluzioni”.

