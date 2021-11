Striscia la notizia, la colpa del flop Nazionale è di Roberto Mancini: "Pochi minuti prima della partita con la Svizzera...". Disastro sfuggito a tutti

17 novembre 2021 a

Non poteva non essere dedicata al flop della Nazionale di Roberto Mancini la rubrica di Striscia la notizia Striscia lo striscione. All'indomani del triste 0-0 a Belfast contro l'Irlanda del Nord, che ha condannato gli azzurri ai rischiosi spareggi di marzo per approdare ai Mondiali 2022 in Qatar, lo storico inviato del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci sostiene di aver capito di chi è la colpa. Tutto risale a venerdì sera, quando l'Italia ha impattato all'Olimpico 1-1 con la Svizzera, spianando la strada verso il primo posto nel girone agli elvetici (che poi hanno travolto 4-0 la Bulgaria negli ultimi 90 minuti).

La gufata di Mancini: guarda il video su Striscia la notizia



"Che non era serata si era capito dalla 'fiatata' di mister Mancini durante uno spot trasmesso prima del match", anticipa Militello. Il ct annusa un tartufo nel bosco e assicura: "Sento profumo di vittoria, ci siamo". E subito dopo scorrono le immagini del mister sconsolato al fischio finale. Una serata, televisivamente parlando, molto sfortunata per la Rai. Prima Paola Ferrari che ringrazia a suo modo i telespettatori: "Grazie a tutti noi per averci seguito". Come dire, è la caustica battuta di Militello, "non li ha visti nessuno!". E pochi minuti prima, il lapsus del telecronista Alberto Rimedio che annuncia la gara decisiva "a Belfast contro l'Italia del Nord". Magari.

