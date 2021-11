Giovinazzi fatto fuori per Guanyu Zhou? "Pagliaccio cinese", terremoto sull'Alfa Romeo

Lorenzo Pastuglia 17 novembre 2021 a

Antonio Giovinazzi-Alfa Romeo: la fine del rapporto è arrivata con l’ufficialità nella mattinata di martedì, ma la notizia del suo addio già si conosceva prima dell’inizio del GP del Brasile. Così, l’unico pilota italiano in griglia è stato messo alla porta per salutare il cinese Guanyu Zhou, 22 anni, il primo della storia in F1. Mentre il 27enne pugliese inizierà la sua nuova esperienza in Formula E con il team Dragon di Jay Penske, in coppia con Sergio Sette Camara. Già da Monza la preoccupazione dei fan per l’addio dell’italiano al team era evidente: “Prima del pilota italiano viene l’Alfa —aveva commentato l’.a.d dell’Alfa, Jean-Philippe Imparato — Dobbiamo pensare al bene del marchio prima del pilota italiano”. Una sentenza, prima dell’ufficialità di questa settimana.

La rabbia dei tifosi italiani sui social di Zhou - Intanto sui social di Zhou è montata la rabbia dei fan di Giovinazzi verso il cinese: dal “sei lì solo per i soldi” alle emoticon del pagliaccio, dal “Bottas ti batte 23-0” al “non vali nulla”. Insomma, c’è chi non ha preso bene l’arrivo del pilota dell’Academy Alpine, entrato in F1 soprattutto grazie ai 26 milioni più bonus messi insieme dalla Federazione automobilistica di Pechino per mandare in pista il primo cinese nella storia della F1.

Il tweet di Antonio - Giovinazzi, dopo l’ufficialità e prima di annunciare il suo ingresso in Formula E, ha pubblicato una foto di lui da piccolo su una macchinina-giocattolo della Ferrari con scritto così: “La F1 è emozione, talento, macchina, rischio, velocità. Ma sa anche essere spietata, quando a dettarne le regole è il denaro. Io credo nella sorpresa del risultato inaspettato, delle piccole e delle grandi vittorie raggiunte con i propri mezzi”. Con una promessa finale: “Questa è stata la mia prima foto su una F1, l’ultima non è ancora stata scattata”.



