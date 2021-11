Mauro Icardi, il padre di Wanda Nara lo scarica: "Ferito dal suo comportamento. Preferivo..."

18 novembre 2021 a

La querelle Wanda-Icardi continua. Come nelle migliori telenovela sudamericane. Nonostante la pace sancita a Dubai dalla coppia, dalla famiglia della modella argentina continuano ad arrivare attacchi verso l’attaccante del Psg. A parlare del recente scandalo che ha travolto la figlia è stato Andrés Nara, il padre di Wanda, che non ha mai nascosto poca simpatia per Icardi: "Ho scoperto tutto dalla TV parlavano di Mauro con mia figlia e del fatto che, nonostante sia un calciatore e abbia la reputazione che ha, è un ragazzo fedele... E poi è successo questo. Sembra che ci abbiano attirato un po' di sfortuna", ha svelato.

"Ero preoccupato e ferito dal comportamento di Mauro perché è sempre stato molto bravo con i figli di Maxi. Ammetto di non aver puntato molto sul rapporto quando si sono messi insieme, ma non sono stato corretto. Non ho un buon rapporto con Icardi, lo sapete. E ai tempi preferivo Maxi López perché è il padre dei ragazzi e volevo che stessero bene", ha spiegato il signor Nara.

Infine ancora su Maxi Lopez: "Sono felice che ora stiano bene. Volevo questo, che (Wanda e Maxi) fossero in pace per i figli, sebbene ognuno abbia la propria vita". Insomma per Mauro Icardi si mette molto male. Ora deve fronteggiare anche l'astio del suocero.

