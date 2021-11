Psg, KheiraHamraoui aggredita a sprangate? Tradimenti vip, di chi era l'amante: nome clamoroso

19 novembre 2021 a

La querelle nel Psg femminile dopo l'aggressione di una giocatrice ad una altra con tanto di sprangate, continua ad arricchirsi di nuovi episodi. Prima l’aggressione poi le indagini. E un presunto tradimento con richiesta di divorzio. Un nuovo capitolo nella storia legata alla rappresentativa femminile del Paris Saint Germain, che si allarga e si sviluppa.

Prima l’aggressione a sprangate ai danni della calciatrice Kheira Hamraoui, avvenuta lo scorso 4 novembre, a seguito della quale è stata arrestata la compagna di squadra Amina Diallo, presunta colpevole, e causata probabilmente dalla rivalità in campo tra le due. Poi il coinvolgimento di Eric Abidal, ex difensore del Barcellona e della Francia, e di sua moglie Hayet. Infine, la richiesta di divorzio da parte di quest’ultima, “obbligata dalle circostanze e con sconcerto per il caso Hamraoui”, come riferisce l'avvocato della signora Abidal.

L’ipotesi è che possano essere fondati i sospetti di una relazione extraconiugale tra l’ex calciatore e l’atleta aggredita: relazione che avrebbe scatenato la reazione della Diallo. Ipotesi, quella del rapporto del marito con la Hamraoui, dalle quali la signora Hayet aveva preso le distanze. Insomma il caso di una violenza sportiva stya diventando una sorta di telenovela a livello di Dallas e Dinasty. E i colpi di scena probabilmente non sono ancora finiti.

