Jannik Sinner sconvolge il re del tennis Usa: "Quella roba non l'avevo mai vista". Ieri, sul campo... ciò che era sfuggito

Mai vista una roba così. Jannik Sinner travolge l'americano John Isner e guida l'Italia alla vittoria 2-1 contro gli Stati Uniti in Coppa Davis, costringendo gli stessi americani a stropicciarsi gli occhi e ricoprire di complimenti l'astro nascente del tennis italiano e mondiale. L'alto-atesino, 20 anni, decimo nel ranking Atp, si è sbarazzato del suo avversario in soli 60 minuti, travolgendolo con il punteggio di 6-2 6-0 a Torino, e ora la Nazionale della racchetta affronterà la Colombia per approdare ai quarti della Davis.

"È la prima volta che vedo Sinner così da vicino e sono rimasto incredibilmente impressionato", ha spiegato l'americano Mardy Fish ai microfoni di Ubitennis. Il suo parere non è di poco conto: ex numero 1 del tennis a stelle e strisce ai tempi (poco gloriosi, per la verità) di Andy Roddick ed ex numero 7 al mondo nel 2011, dopo il ritiro nel 2015 anche a causa di problemi di tenuta psicologica ai massimi livelli, oggi è l'allenatore della squadra Usa. Spettatore più che privilegiato, insomma, di quanto è accaduto in campo.

"Avrò visto giocare Isner 600 o 700 volte e nessuno ha mai risposto al suo servizio come ha fatto ieri Sinner", sottolinea Fish. "Ci sono tanti giocatori che ho visto rispondere particolarmente bene, i Del Potro, i Medvedev, ma stando lontani dalla riga di fondo. Lui - sottolinea riferendosi a Sinner - sembra vedere bene prima dove andrà la palla. Decisamente il tennis italiano ha davanti a sé un brillante futuro. Per come hanno giocato oggi, penso che avrebbero vinto contro qualunque squadra al mondo".

