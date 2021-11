Marino Bartoletti, la bomba: "Ottusi complici della Fifa". Un 'complotto' per far fuori l'Italia dal Mondiale?

27 novembre 2021 a

Marino Bartoletti fa gli auguri di compleanno a Roberto Manicini e gli dedica una lettera dove il principale tema è il rischio dellk'Italia campione d'Europa di non qualificarsi ai prossimi Mondiali in Qatar. "Accanto alla torta con le candeline non hai davvero trovato il regalo di un sorteggio favorevole per la qualificazione ai Mondiali. Ma hai dimostrato di saper compiere imprese molto più difficili di quella che ti si prospetta. Vincere un Campionato Europeo, per esempio: cosa che in molti pretenderebbero di dimenticare! La Nazionale era e resta nelle mani migliori", lo rincuora il giornalista sportivo.

Infine Bartoletti trova il capro espiatorio visto anche le regole Uefa che non hanno certo favorito la squadra azzurra: l'eventuale finale del paly-off l'Italia la giocherà in trasfera pur essendo testa di serie e campione d'Europa. "È davvero stupido affidare a un sorteggio cieco una buona quota delle possibilità di partecipazione a un Campionato del Mondo", spiega Bartoletti.

"Sarebbe bastata un'intelligente applicazione del ranking (e la conseguente costituzione di teste di serie) e gli arabi non sarebbero stati messi in condizioni di privarsi - grazie ai loro ottusi complici della Fifa - o della nazionale campione d'Europa o di una delle stelle più attese e cioè Cristiano Ronaldo", conclude il giornalista facendo riferimento alla possibile finale tra Portogallo e Italia che vedrà comunque una delle due non partecipare al Mondiale. Sperando ovviamente che siano i lusitani a mancare l'appuntamento.

