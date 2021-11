Lele Adani massacra ancora Allegri: "Poco da salvare, ma quello è calcio?"

29 novembre 2021 a

Lele Adani, in occasione di «90° minuto», attacca ancora Max Allegri, tecnico della Juventus: "Continua il disagio della Juventus, disagio per usare un eufemismo. Esce da una settimana disastrosa, una prestazione indecorosa, direi in Champions sicuramente dove nulla e nessuno può salvarsi e non c’è niente di positivo da portarsi indietro da Londra. E questa cosa se l’è portata indietro anche a Torino contro l’Atalanta che ha dato il 50% senza nemmeno utilizzare Ilicic e Muriel oltre ad altri assenti", il commento impietoso.

"Continuano a non proporre calcio, non ci sono idee di gioco. Allegri ora ha sette punti in meno rispetto all’anno scorso e alla Juve di Pirlo. Quindici in meno di quella di Sarri. Credo che ci sia poco da salvare. Rimane solo una cosa, il tempo ma il tempo può essere sfruttato sia per recuperare ma anche per aggravare la situazione. La Juve ha la rosa più forte del campionato. Se sei la squadra più forte non puoi presentare questo tipo di partite. La squadra non può proporre un calcio di questo tipo. Non posso pensare che Allegri non abbia una proposta di gioco e non riesca a far giocare meglio la Juventus", l'attacco dell'ex giocatore contro il tecnico bianconero.

Tra i due non scorre buon sangue dalla stagione 2017-2018 esplosa dopo l’eliminazione della Juventus contro l’Ajax (16 aprile 2019, sconfitta in casa 1-2). Allegri si era espresso così rivolto ad Adani: "Tu sei il primo che legge i libri e di calcio non sai niente. Non hai mai fatto l’allenatore, sei lì dietro e non sai cosa succede. Ora parlo io e stai zitto. Come allenatore ho vinto sei scudetti, quindi stai zitto. Se volete mi state a sentire, ora parlo io altrimenti me ne vado". "No, fermo, fermo, sta zitto lo dici a tuo fratello", la replica di Adani. Una querelle finita con l'addio di Adani a Sky e l'approdo alla Rai. Con Allegri che dopo due anni senza allenare è tornato sulla panchina bianconera. Con Adani ancor alì ad aspettarlo...

