Massimo Ferrero, intercettazione-choc della figlia: "È fuori di testa. Non ha nemmeno i soldi per...", a cosa si era ridotto

"Fuori di testa": così la figlia di Massimo Ferrero avrebbe apostrofato suo padre, stando a quanto emerso dalle intercettazioni citate dal gip di Paola nell'ordinanza di custodia cautelare. L'ex presidente della Sampdoria, infatti, è stato portato nel carcere di San Vittore per il crac di 4 società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico con sede in provincia di Cosenza. Nell'inchiesta, oltre a lui, sono stati arrestati e posti ai domiciliari anche la figlia Vanessa e il nipote Giorgio. Pare comunque che Vanessa abbia sempre avuto un difficile rapporto col padre.

Dalle intercettazioni, inoltre, sono emerse pure queste altre parole della figlia: "Invece di dire 'amore scusa che ti ho messo in questa situazione di merda, a pagà la galera, quando i problemi sono miei non tuoi, perdonami figlia diletta', così dovrebbe comportarsi. Io non c'ho manco i soldi per la spesa". E ancora, riferendosi al padre: "Io non ho fatto una cosa delle 16 denunce penali che ho! Non ci sta con la testa, sta fuori di testa. Io mi voglio levare da questo ginepraio".

Nell'ordinanza del gip, che spiega la necessità della custodia cautelare a Ferrero, si legge anche: "Il ruolo apicale di Ferrero Massimo emerge, quindi, in maniera evidente dalle varie emergenze investigative fin qui esaminate: ruolo di 'dominus' nella gestione delle Società, che non solo viene rivendicato dallo stesso Ferrero ma gli viene anche riconosciuto dai vari interlocutori e correi".

