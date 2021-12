F1, Lewis Hamilton contro Verstappen: "Investigazione e penalizzazione", caos nelle libere ad Abu Dhabi

11 dicembre 2021 a

a

a

Nella lotta all'ultimo sorpasso per il Mondiale di Formula 1, nell'ultimo Gp della stagione ad Abu Dhabi, tra Hamilton e Verstappen poteva inserirsi un fattore esterno, perché l'attuale campione del mondo è stato a rischio di una reprimenda per un'ostruzione a Nikita Mazepin, nelle Libere 3, che poteva costargli caro. Lewis Hamilton, nelle Libere3, ha chiuso con il tempo di 1.23.274, realizzato con pneumatico soft. dietro di lui Max Verstappen, staccato di 0"214. Terzo nelle FP3 è Valtteri Bottas a 0.751 e quarto Sergio Perez a 0.773.

Verstappen ha inizialmente girato con le gomme gialle e Hamilton con le rosse. Ma il pilota della Mercedes in uscita dai box ha avuto un incrocio pericoloso con Mazepin che era nel suo giro lanciato ed è stato costretto ad andare largo. "Materia scottante per possibili investigazioni che potrebbero avere ripercussioni pesanti: se a Lewis venisse data una reprimenda sarebbe la terza e gli costerebbe 10 posizioni in griglia", rivela la Gazzetta dello Sport. Ciò non è avvenuto perché i giudici hanno deciso che non ci sarà nessuna reprimenda.

In casa Italia, le Ferrari hanno terminato la sessione con l'ottavo tempo per Carlos Sainz (+1.321), primo pilota con le gomme gialle, e il decimo di Charles Leclerc (+1.484). Nella top-10 anche: 5. Lando Norris, 6. Yuki Tsunoda, 7. Pierre Gasly e 9. Daniel Ricciardo. Alle 14 la lotta per la pole position.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.