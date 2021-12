Max Verstappen vince, Bottas alla radio col box Mercedes: "Ma come caz***", sfogo rabbioso su Hamilton

Lorenzo Pastuglia 13 dicembre 2021 a

a

a

Il finale che non ci aspettavamo, e che ha proclamato Max Verstappen campione 2021 in F1 dopo il GP di Abu Dhabi. Intanto, si è chiusa con un sesto posto finale l’avventura in Mercedes di Valtteri Bottas, che dal prossimo anno sarà un pilota dell’Alfa Romeo in sostituzione del connazionale Kimi Raikkonen (che dopo Yas Marina ha detto addio alle corse). Il finlandese, rispetto al compagno di squadra Lewis Hamilton, ha avuto un ruolo minimo nella corsa al titolo mondiale. Non trovandosi mai stato a lottarsela col sette volte iridato, anche se, dopo la sconfitta del britannico nei confronti dell’olandese della Red Bull, il 77 ci è rimasto male.

Hamilton, fine corsa: ricorso respinto, Verstappen campione. ma la Formula 1 piomba nel caos

Lo scambio di messaggi di Bottas col box Mercedes - Proprio il nativo di Nastola, via radio, ha mostrato tutto il suo dispiacere. L’ex pilota Williams ha però ricevuto i sentiti ringraziamenti di tutto il suo team per il contributo fornito in questi anni, che ha portato la Mercedes a vincere in questa stagione l’ottavo titolo costruttori consecutivo. Ecco come è stato lo scambio di messaggi via radio col suo box:

Prima si schianta, poi la Red Bull lo premia. Lo sconosciuto che ha regalato il mondiale a Verstappen: sapete che...

Mercedes: “Ok Valtteri, sesta posizione. Purtroppo Verstappen ha preso Lewis in quell’ultimo giro”.

Bottas: “Ma ca*o! M**a!”.

Mercedes: “Grazie per tutto quello che hai fatto in tutti questi anni”.

Bottas: “Avevamo bisogno di gomme nuove”.

Mercedes: “Abbiamo vinto i costruttori. E davvero un grande grazie, a nome di tutta la squadra”.

Bottas: “E’ stato un piacere. Mi spiace che sia finita così, ma grazie”.

Mercedes: “Ancora grazie per tutto quello che hai fatto per noi, sei un vero gentleman”.

Bottas: “Grazie”.

Il disastroso "no" Ferrari al campione nato in provetta, chi è davvero Max Verstappen: il segreto svelato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.