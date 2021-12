Mercedes, dopo il trionfo di Verstappen il padre di Hamilton... impensabile ai box, il video che fa impazzire Toto Wolff

13 dicembre 2021 a

a

a

Polemiche, ricorsi, veleni, rissa in pista e verbale dopo: succede di tutto al termine di questo clamoroso mondiale di Formula 1, vinto all'ultima curva da Max Verstappen su Lewis Hamilton. Trionfo Red Bull e fine del regno Mercedes, anche se certo le decisioni dei giudici di gara hanno indirizzato, e non poco, l'esito di questo mondiale.

"Non farlo". Lewis Hamilton picchia durissimo contro Toto Wolff: caos nel paddock, la Mercedes può esplodere

Come detto, Toto Wolff in primis non ci sta: respinti i primi due ricorsi, la scuderia ormai ex campione del mondo ha affermato di voler ricorrere anche a Parigi, ai vertici della Fia. Una decisione contro la quale, stando alle indiscrezioni, si sarebbe schierato lo stesso Hamilton: per quanto deluso, per quanto convinto - e probabilmente a ragione veduta - di essere stato molto penalizzato, il britannico vorrebbe chiuderla lì, evitare le carte bollate, accettare - da campionissimo quale è - il verdetto della pista.

Max Verstappen, il vero "scippo mondiale" è Kelly: ecco la sua donna. Clamoroso, a chi la ha "rubata" | Foto

Ma quello di Hamilton non è l'unico bel gesto in questo codazzo velenosissimo del mondiale di Formula 1. Già, perché ci sono altre immagini, rilanciate dall'account ufficiale del circus, che devono suonare come lezione a Wolff e a tutti quelli che ancora non vogliono rassegnarsi alla vittoria di Verstappen. Nel video, che potete vedere qui sotto, ecco l'abbraccio, toccante, tra i due padri: Jos Verstappen ed Anthony Hamilton. Il tutto poco dopo la fine della gara, quando Max era seduto, stravolto e commosso, nei pressi del box Red Bull. Ecco avvicinarsi il padre di Lewis, per una volta nei panni dello sconfitto, il quale prima stringe la mano al 33 olandese, dunque abbraccia Jos Verstappen. Immagini bellissime ed emozionanti che valgono più di mille parole.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.