Juventus, "Icardi o Vlahovic". Il bomber per Allegri già a gennaio: girano nomi clamorosi

La storia è vecchia sei mesi. Tornato alla Juve, Massimiliano Allegri voleva Dusan Vlahovic della Fiorentina insieme a Manuel Locatelli, ma i bianconeri non navigavano nell’oro e alla fine ci si è concentrati solo sul centrocampista del Sassuolo. Anche oggi, il preferito per l’attacco resta il serbo, ma l’operazione è difficilissima perché i 70 milioni che vuole il presidente Commisso sono tanti. La volontà del giocatore, per questo, potrebbe smuovere le acque. La Juve intende provarci in tutti i modi, scrive Il Corriere della Sera, e i contatti con i procuratori di Vlahovic sono continui, l’ipotesi è quella di un affare in stile-Chiesa, con pagamenti dilazionati. Tutto diventerebbe più semplice se il club bianconero riuscisse a incassare dalle cessioni e a risparmiare sugli ingaggi: da Ramsey a McKennie, da Rabiot a Kulusevski, le porte dell’addio sono aperte per (quasi) tutti.

Contatti anche col Psg per Icardi - Intanto la Juve, in questi giorni, ha contattato l’entourage di Icardi, che lascerebbe volentieri il Psg. Il club francese non vede però di buon occhio l’ipotesi di un prestito: chiede l’acquisto di Maurito a titolo definitivo oppure, al limite, il prestito con obbligo di riscatto a obiettivi raggiungibili abbastanza agevolmente.

Al momento la trattativa è incagliata, ma il mercato è lungo. Quello che è certo, è che serve una punta fissa: Kean, arrivato a Torino per 38 milioni complessivi, non è un vero centravanti. Come non lo sono Morata e Dybala, il quale se non altro in questi giorni rinnoverà finalmente il contratto (guadagnerà 8 milioni più 2 di bonus per 5 anni).

