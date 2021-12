Nations League, Italia perseguitata dai sorteggi: il girone peggiore di sempre (da testa di serie)

16 dicembre 2021 a

Quando si tratta di sorteggi, la sfiga sembra vederci benissimo con l'Italia. In neanche un mese tra Nazionale e club la sfortuna è stata tanta da questo punto di vista: prima gli azzurri hanno beccato il Portogallo nei playoff per il Mondiale di Qatar 2022; poi l'Inter ha pescato il Liverpool agli ottavi di finale di Champions dopo l'incredibile ripetizione del sorteggio (errore tecnico, i nerazzurri avevano preso l'Ajax); infine la Nazionale di Roberto Mancini è capitata con Inghilterra e Germania nel girone di Nations League.

A completare il gruppo 3 della Lega A è l'Ungheria, altra squadra tutt'altro che cuscinetto. Particolarmente sfortunati gli azzurri, che erano testa di serie dopo il terzo posto conquistato nella scorsa edizione. La Nations League si disputerà a giugno e settembre 2022, mentre nel giugno 2023 è in programma la Final Four, a cui accedono le vincenti dei quattro gironi della Lega A: le semifinali si svolgeranno il 14 e il 15 giugno, mentre le finali il 18. A marzo 2024 si disputeranno invece gli spareggi che metteranno in palio gli ultimi posti disponibili per gli Europei che si giocheranno lo stesso anno.

LEGA A

Girone 1: Francia, Danimarca, Croazia, Austria;

Girone 2: Spagna, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca;

Girone 3: ITALIA, Germania, Inghilterra, Ungheria;

Girone 4: Belgio, Olanda, Polonia, Galles;

LEGA B

Girone 1: Ucraina, Scozia, Irlanda, Armenia;

Girone 2: Islanda, Russia, Israele, Albania;

Girone 3: Bosnia, Finlandia, Romania, Montenegro;

Girone 4: Svezia, Norvegia, Serbia, Slovenia;

LEGA C*

Girone 1: Turchia, Lussemburgo, Lituania, Isole Far Oer;

Girone 2: Irlanda del Nord, Grecia, Kosovo, Cipro/Estonia;

Girone 3: Slovacchia, Bielorussia, Azerbaijan, Kazakhstan/Moldavia;

Girone 4: Bulgaria, Macedonia del Nord, Georgia, Gibilterra;

LEGA D*

Girone 1: Kazakhstan/Moldavia, Lettonia, Liechtenstein, Andorra;

Girone 2: Cipro/Estonia, Malta, San Marino.

* A marzo 2022 si giocheranno i play-out Kazakhstan-Moldavia e Cipro-Estonia: le vincenti andranno nella Lega C, le perdenti nella Lega D.

