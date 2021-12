Max Verstappen minaccia: "Se lascia, mi ritiro anche io dalla Formula 1". Un terremoto per il circus

18 dicembre 2021 a

Non solo Lewis Hamilton. Ora anche Max Verstappen "minaccia" il ritiro dalla Formula 1. Il campione del mondo Red Bull, infatti, spiega chiaro e tondo che lascerebbe il circus se non ci fosse Gianpiero Lambiase, il suo ingegnere di pista. Insomma, una enorme dichiarazione di stima, anche se è difficile credere che senza Lambiase super-Max davvero lascerebbe il circus.

Lambiese, doppia cittadinanza inglese e italiana, ha esordito in F1 con la Jordan nel 2005 rimanendo all’interno del team britannico per un decennio che ha visto la ex-Jordan cambiare diverse volte nome. Nella sua carriera ha seguito Giancarlo Fisichella, Vitantonio Liuzzi, Paul Di Resta e poi Sergio Perez. Nel 2015 il passaggio in Red Bull dove è stato affiancato a Daniil Kvyat, poi dal 2016 il rapporto con Verstappen, e tra i due è scattata subito la scintilla.

Infatti, Verstappen ha detto chiaro e tondo: "Gliel’ho detto, quando deciderà di smettere in F1 lascerò i Gran Premi anche io, voglio lavorare solo con lui". Così l'olandese a Ziggo Sport. E ancora, ha aggiunto: "Abbiamo un rapporto incredibile. Helmut Marko trova stupefacente la maniera che abbiamo di comunicare. Ormai lui è il pilota e io l’ingegnere, voglio che mi dica alla radio quando divento o faccio lo str** e io voglio fare altrettanto nei suoi confronti. A livello di strategia non ho timori a gestirla dall’abitacolo. Se le gomme sono finite lo dico e rientro ai box, dove sarà meglio che le gomme siano pronte, anche se a volte la squadra vorrebbe che percorressi ancora un giro", ha concluso Max Verstappen.

