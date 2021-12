Report, la minaccia di Aurelio De Laurentiis alla Serie a: "Palle piene, se parlo scoppia il finimondo"

19 dicembre 2021 a

Un infuocato Aurelio De Laurentiis, il patron del Napoli che ha risposto in modo secco ad alcune domande che gli sono state poste dai giornalisti di Report, la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci su Rai 3, che indagava sui bilanci delle squadre di calcio della Serie A alla luce dello scandalo plusvalenze che ha recentemente colpito la Juventus.

Il punto è che AdL, al solito, picchia duro e non usa giri di parole: "Non mi fate parlare perché, se parlo di calcio, scoppia il finimondo. Ne ho talmente le palle piene... Per due anni mi hanno impedito di andare a casa mia a Los Angeles; non vedo l’ora di andarci, magari dal 20 gennaio, per fare un mese rigeneratore", ha sbottato, stando alle anticipazioni diffuse da Report.

E ancora, De Laurentiis ha aggiunto: "Noi del Napoli siamo tra i pochi club coi conti in ordine, in Italia ce ne sono anche altri, come ad esempio la Fiorentina. Esiste una concorrenza sleale? Non devo dirlo io, ci si arriva da soli. Questa è responsabilità della Federcalcio. La Lega, se è un'associazione di società per azioni, dunque indipendente, dovrebbe pagare la Federcalcio e la Federcalcio non dovrebbe fare nulla, se non segretariato per cosette così. Invece è diventato un centro di potere. Uno istituzionalmente si mette la medaglia", ha concluso il patron del Napoli.

