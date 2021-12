Atalanta, colpo di mercato pesantissimo: "Fatta per Boga", quanti milioni sborsa al Sassuolo per averlo subito

26 dicembre 2021 a

L’Atalanta ha un attimo rallentato la sua corsa in Serie A, perdendo terreno sull’Inter capolista e vantaggio sulle squadre inseguitrici (Juventus su tutte) a causa dei passi falsi commessi con contro la Roma e il Genoa. I bergamaschi sono però a tutti gli effetti una realtà consolidata del campionato, e quindi non stupisce che la società abbia già messo a segno un primo colpo molto importante per rinforzare la squadra nell’immediato.

Dal Sassuolo è infatti in arrivo Jeremie Boga, con il quale ormai è tutto fatto: sarà lui il primo rinforzo dell’Atalanta a partire dalla ripresa della Serie A a gennaio. Nella giornata di domani, lunedì 27 dicembre, l’operazione dovrebbe essere perfezionata: Boga passerà da Sassuolo a Bergamo per 22 milioni più bonus, già fissate pure le visite mediche. Un investimento importante da parte dei bergamaschi, che tra l’altro dovranno rinunciare subito a lui per un mese: Boga è infatti stato convocato dalla Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa, in programma a partire dal 9 gennaio.

Quindi Boga potrebbe esordire direttamente al ritorno, che avverrà non oltre il 6 febbraio. Tra l’altro l’esterno offensivo cercherà riscatto all’Atalanta, dopo un inizio di stagione deludente per il suo talento mostrato nelle passate stagioni: finora quest’anno ha collezionato solo 12 presenze e zero gol, ma la Dea confida molto in lui, al punto da spendere 20 milioni.

