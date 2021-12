Milan, stagione finita per Kjaer? Un obiettivo ambizioso: individuato il super-"sostituto"

Lorenzo Pastuglia 28 dicembre 2021 a

a

a

Difensore cercasi. Non può che fare così il Milan, costretto a tappare il buco lasciato dalla perdita di Simon Kjaer, che con l’infortunio al Marassi nella sfida col Genoa starà fuori a lungo. In casa rossonera, Maldini e Massara continuano a osservare il mercato francese, a caccia di occasioni. Oltre a Sven Botman del Lille, che costa però caro (30 milioni), nel mirino sarebbe finito anche Abdou Diallo del Paris Saint Germain. Jolly difensivo che potrebbe tornare molto utile a Pioli e per cui sarebbero già stati avviati i primi contatti col club parigino, da fare un tentativo già a gennaio.

"Ecco perché il gol del Milan era da annullare": parla il capo degli arbitri. Stop alle polemiche? Non proprio...

Secondo Sportmediaset, il sondaggio da una parte avrebbe accolto segnali positivi sulla disponibilità del Psg a trattare la cessione del giocatore, ma dall'altra si scontrerebbe anche con le alte pretese del club francese (nel 2019 è stato pagato più di 30 milioni di euro). Situazione che — se il prezzo del cartellino dovesse abbassarsi, vista la necessità di far cassa di Leonardo — il Milan potrebbe sbloccare, anticipando magari un investimento previsto per la prossima estate.

La nuova Cattedrale di Milano? La costruiranno gli americani: ufficiale, ecco che fine farà San Siro

Diallo sarebbe molto utile al Milan perché capace di ricoprire sia i ruoli di centrale che di terzino sinistro. Il classe 1996, infatti, è cresciuto da esterno nel settore giovanile del Monaco. Un dettaglio da non trascurare quello della versatilità, tanto apprezzato in casa rossonera, anche se il giocatore a gennaio non sarebbe subito a disposizione di Pioli, visto che di lì a poco sarebbe impegnato in Coppa d'Africa con il Senegal.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.