Charles Leclerc, grosso caso in Ferrari: "Chi gli è finito davanti"

30 dicembre 2021 a

a

a

A stagione finita, i piloti tirano le somme e danno i voti agli altri colleghi del Circus. E così, Max Verstappen si è guadagnato gli elogi dei suoi rivali, risultando il più votato nella quarta edizione del sondaggio “Driver’s Driver of the Year”, allestito dal sito ufficiale della competizione. Ai protagonisti della stagione più avvincente degli ultimi decenni è stato chiesto di valutare le prestazioni dei loro rivali e creare così la loro personale classifica dei primi 10. E così, davanti a tutti è finito il campione 2021, precedendo il suo rivale in stagione: Lewis Hamilton.

Ferrari, "aspettatevi Jean Todt ai gran premi": il clamoroso ritorno, ecco con che ruolo

Sainz di poco fuori dal podio

Se il sette volte iridato della Mercedes non ha vinto neanche in questa speciale classifica, dietro di lui ha chiuso il podio Lando Norris, artefice di una brillante stagione in McLaren. Quarta un’altra sorpresa, il primo dei ferraristi: Carlos Sainz, che precede il compagno di scuderia Charles Leclerc. Determinante il quinto posto finale conquistato ad Abu Dhabi proprio sul monegasco e il pilota inglese della McLaren. Sesto il rientrante e due volte campione Fernando Alonso (tornato in F1 con l’Alpine-Renault, dopo due stagioni di assenza), poi Pierre Gasly (AlphaTauri) davanti a George Russell (Williams), che nella prossima stagione prenderà il posto di Valtteri Bottas in Mercedes.

"Verstappen gli è entrato nella psiche", com'è ridotto Lewis Hamilton: la testimonianza dai vertici della F1

La sorpresa Mick Schumacher chiude la top-10

Chiude la top-10 un’altra Esteban Ocon, vincente con l’Alpine nel GP d’Ungheria, e l’altra grande sorpresa: Mick Schumacher, quest’anno all’esordio in F1 con la Haas, insieme al compagno di squadra Nikita Mazepin. Alla classifica hanno preso parte i seguenti piloti: Fernando Alonso, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Charles Leclerc, Nikita Mazepin, Lando Norris, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Mick Schumacher, Lance Stroll, Yuki Tsunoda e Sebastian Vettel.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.