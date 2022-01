Coppa del Mondo di Sci, Sofia Goggia straordinaria: vince la discesa di Cortina nonostante due gravi errori

22 gennaio 2022 a

Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Cortina d'Ampezzo, nonostante fosse ancora dolorante per i postumi della caduta di una settimana fa in Austria. Ha preceduto Ramona Siebenhofer ed Ester Ledecka. La partenza della libera è stata abbassata a a causa del vento, quasi a livello di un superG, ma la Goggia è riuscita nell'impresa, commettendo anche due gravi errori, ma compiendo anche numeri incredibili con una velocità supersonica.

La Goggia è in forma strepitosa a meno di due settimane dall'inizio dei Giochi Pechino. Per lei è il sesto successo di questa stagione (compresi i superG), il quarto in libera e il 17° in carriera. Solo Federica Brignone ha vinto di più nella storia dello sci femminile azzurro. E domani domenica 23 gennaio c'è il superG, un'altra chance per aumentare il bottino. La bergamasca torna così in lotta anche per la Coppa del Mondo, considerando pure che Shiffrin e Vlhova non c’erano. Male invece Federica Brignone che a Cortina è arrivata lontana dal podio a 1’18”.

Scesa con il pettorale 7 la Goggia, leader della classifica di discesa, al primo intertempo nonostante un grave errore ha 31 centesimi di vantaggio, che scendono poi a 20. Al traguardo è prima con due decimi di vantaggio. “È stata una discesa incredibile, ho preso tanto vento, non vedevo dove mettere i piedi, ho preso delle folate laterali incredibili. Con tutto quello che ho combinato oggi, vedere la luce verde del primo posto al traguardo è stato bellissimo. Sono emozionata, è stata una settimana difficile, ho fatto terapia dalle 7 di mattina alle 7 di sera, non camminavo, era la prima prova con la paura. E’ incredibile aver vinto”.

