Coppa d'Africa, il portiere che si "scorda" di poter usare le mani: Camerun-Comore, una foto pazzesca

La festa di Camerun-Comore di Coppa d’Africa, si è trasformata in un dramma. Una partita d’altri tempi, conclusasi in un finale tragico. Prima i problemi in campo della Nazionale di Younes Zerdouk, arrivata in ritardo allo stadio e che ha dovuto far giocare un terzino in porta (col nastro adesivo a modificare il numero) perché i suoi tre portieri erano tra i 12 positivi al Covid (tranne Ali Ahamada, tornato negativo nelle ultime ore ma impossibilitato a giocare per le ultime direttive). E nonostante alcune sue parate decisive (soprattutto di piede), l'espulsione dopo sette minuti del centrale Nadjim Abdou ha complicato ulteriormente i piani, e alla fine il Camerun ha trovato la vittoria per 2-1 con i gol di Ekambi e Aboubakar, strappando il pass per i quarti di finale. Virale la foto in cui il portiere improvvisato si "dimentica" di poter usare le mani, quella che potete vedere qui sotto.

Il dramma fuori dallo stadio

Ma il dramma è arrivato fuori dallo stadio: otto persone, tra cui un bambino di sei anni e un ragazzo di 14, sarebbero rimaste uccise durante una fuga precipitosa verso i cancelli d’ingresso dello stadio Olembe della capitale Yaoundé. La tragedia è stata causata dalla moltitudine di persone senza biglietto che fin da ore prima del fischio d’inizio si è accalcata nel tentativo di forzare l’ingresso. Il governatore Naseri Paul Bea ha affermato all’Associated Press che le vittime potrebbero essere anche di più rispetto alle stime attuali, ma servirà tempo per stabilirlo. Anche perché sono decine e decine i feriti, circa 38 secondo le prime stime. Di questi, sette sarebbero in gravissime condizioni.

Il comunicato della Caf

Così si legge nel comunicato ufficiale della Caf, la confederazione calcistica dell’Africa: “Siamo a conoscenza dell’incidente avvenuto all’Olembe Stadium e si sta attualmente indagando sulla situazione, cercando di ottenere maggiori dettagli su quanto accaduto. Siamo in costante comunicazione – è scritto nella nota — con il governo del Camerun e il comitato organizzatore locale. Il presidente della Caf, Patrice Motsepe, ha inviato il segretario generale, Veron Mosengo-Omba, a visitare i tifosi ricoverati nell’ospedale di Yaoundé”. I funzionari locali hanno parlato di 50 mila persone che avrebbe cercato di assistere alla partita.

