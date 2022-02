Jannik Sinner, conti in tasca: quanti milioni guadagna all'anno, cifre pazzesche. E Berrettini...

02 febbraio 2022 a

Il futuro maschile del nostro tennis ha due nomi, oramai noti a tutti: Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Dopo gli ottimi Australian Open giocati da entrambi — il primo è uscito in semifinale contro Nadal (poi vincitore del Grande Slam in finale contro Medvedev), il secondo ai quarti con Tsitsipas —, per entrambi gli azzurri il futuro è fatto di crescita e vittorie sul campo.

E non solo, ad aumentare sarà sicuramente anche il… conto in banca! Qualche giorno fa, infatti, La Gazzetta dello Sport ha provato a stimare quanto i due guadagnano: Matteo ha lasciato di recente il suo vecchio sponsor per firmare con il famoso marchio italiano Hugo Boss e le scarpe Asics. Proprio la multinazionale famosa anche per i profumi e per l’abbigliamento, ha raddoppiato l'ingaggio con il nuovo numero sei al mondo, che incassa ben 500 mila euro ogni 12 mesi.

Se fra tutto Berrettini guadagna in totale due milioni di euro da tutti i suoi sponsor, a sorpresa per Sinner va ancora meglio, dato che, come riporta Qui Finanza, ha una lunga lista di marchi che hanno puntato su di lui in quanto possibile numero uno al mondo. Da Gucci, a Rolex e Lavazza: Jannik ha un valore commerciale di tre milioni di euro. Due talenti in crescita non solo sul campo, e che vogliono far sognare tutta l’Italia per le loro giocate, ma anche per il loro portafoglio.

Se Berrettini ha sfiorato la vittoria a Wimbledon nel 2021, perdendo solo in finale contro Novak Djokovic, Sinner lo ricordiamo per la vittoria alle NextGen Finals di Milano, anche se nel corso degli ultimi mesi l'atleta altoatesino ha conquistato diversi tornei Atp, ha vinto il primo match della carriera alle Finals di Torino a dicembre scorso e infine raggiunto la Top-10 mondiale.

