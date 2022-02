Pechino 2022, Francesca Lollobrigida argento nel pattinaggio: la prima medaglia dell'Italia alle Olimpiadi invernali

05 febbraio 2022 a

Arriva la prima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Pechino. Se la mette al collo Francesca Lollobrigida nel pattinaggio velocità, sui 3000 metri. Una medaglia storica per la romana: è la prima conquistata da un’azzurra in questa disciplina ai Giochi. Gara perfetta dell’atleta dell’Aeronautica che si arrende solo alla favoritissima olandese Irene Schouten. Terza la canadese Isabelle Weidmann. La Lollobrigida si conferma così tra le atlete più in forma dell’anno: su cinque 3000 disputati è finita sul podio quattro volte, sfiorando anche il record del mondo nella gara vinta a Salt Lake.

Francesca Lollobrigida è nata a Frascati e ha iniziato con il pattinaggio a rotelle, specialità nella quale ha riempito la bacheca di titoli mondiali. Dopo Torino 2006 il papà la convince a provare il ghiaccio e comincia la sua seconda vita. Alla sua terza olimpiade dopo Sochi e Pyeongchang, si conferma l’azzurra più forte di sempre nel suo sport. Simpatica, eccentrica nello stile (ama i capelli fluo). Lunedì 7 febbraio festeggerà i 31 anni e non poteva regalarsi una soddisfazione così importante.

Mai nessuna azzurra aveva conquistato una medaglia olimpica in questa specialità. La pattinatrice è stata in testa fino al secondo chilometro, quando la rivale olandese ha acceso la freccia e l’ha staccata. L’azzurra è apparsa emozionatissima sul podio mentre riceveva la mascotte olimpica. Per la medaglia dovrà aspettare invece domani sera.

