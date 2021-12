Max Verstappen "in Mercedes"? Il giorno in cui cambia la storia della Formula 1: indiscrezioni-terremoto

23 dicembre 2021 a

a

a

Max Verstappen in Mercedes? Sarebbe seriamente potuto accadere in passato, in particolare quando il 33 correva in F3, come emerso nel documentario Maximum andato in onda sui canali televisivi olandesi. E pensare che quest’anno, alla fine, il talento classe 1997 ha invece messo fine all’egemonia di Stoccarda in Classifica Piloti, conquistando il titolo dopo che il team tedesco lo faceva ininterrottamente dal 2014. E portando per la prima volta sul tetto del mondo motoristico l’Olanda, finora priva di un iridato.

"L'ultima volta hanno vinto il titolo mondiale". McLaren, lo strano caso di Norris e Ricciardo: forse...

Quando Niki Lauda si fece trovare davanti al camper Red Bull...

Proprio quando Lewis Hamilton, sette anni fa, apriva il suo ciclo vincente con le Frecce d'argento, la Mercedes aveva messo gli occhi sul promettente talento olandese con l'idea di inserirlo nel vivaio. Lo stesso pensiero fatto dalla Red Bull. La sfida vissuta in questa stagione sui circuiti di F1 si è verificata in quell'occasione in sede di mercato. Jos Verstappen, padre di Max, ha raccontato nel documentario quanto fosse stata insistente la corte della scuderia tedesca: "Niki Lauda voleva portare Max in Mercedes. Ricordo che, non appena abbiamo lasciato il camper di Red Bull dopo un incontro, ce lo siamo trovati subito davanti”.

La carta vincente di Milton Keynes

Alla fine “la carta vincente della Red Bull è stata permettere a Verstappen di entrare subito in Formula 1". Prospettando a Max un futuro subito nella top class, saltando il campionato in F2, la squadra austriaca ha vinto la partita. Nel 2015, infatti, il talento olandese fece il suo debutto nella massima categoria con la Toro Rosso. Poi nella stagione seguente, a partite dal GP di Catalogna, il salto in Red Bull e l'inizio del lungo sodalizio.

Toto Wolff, "nessun accordo segreto". Mercedes ritira il ricorso contro Red Bull (e si scatena il sospetto)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.