Dusan Vlahovic, "membro eretto e ha perfino eiaculato". Juventus, dopo il debutto il racconto-vip oltre la censura

08 febbraio 2022 a

a

a

I tifosi della Fiorentina non hanno ancora digerito l'ultimo sgarbo della Juventus, e Pupo, ultrà vip, commenta a modo suo lo "scippo" di Dusan Vlahovic, stella viola finita in bianconero come, prima di lui, altri idoli della Fiesole: Roby Baggio, Federico Bernardeschi (che a Torino ha però deluso) e Federico Chiesa. Il giovane attaccante serbo, che aveva deciso nei mesi scorsi di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 obbligando, di fatto, patron Rocco Commisso a cederlo prima possibile per monetizzare, ha esordito alla grande con la Signora: subito in gol dopo 13 minuti nel match contro il Verona, finito 2-0, e soprattutto dando già l'impressione di essere "padrone" dell'attacco juventino.

"La maglia numero 7? Per me...". Clamoroso Dusan Vlahovic, schiaffoni a Cristiano Ronaldo: lo sfregio al portoghese

"Il matrimonio si intende consumato - spiega in termini tecnici il cantante fiorentino, autore di Su di noi, Gelato al cioccolato e Santa Maria Novella, in un suo intervento per Leggo -, quando il membro eretto si introduce dentro la vagina ed ivi eiacula. È, grossomodo, uno dei parametri della Sacra Rota, nella valutazione di annullamento dei matrimoni". Preambolo colorito per un proseguo di ragionamento ancora più diretto: "Speravamo tanto che la prima notte d’amore fra Vlahovic e la Juventus, fosse un flop - ammette Pupo, poco sportivamente ma abbastanza comprensibilmente -. Invece, il serbo 'traditore', ha avuto l’erezione, ha introdotto e perfino eiaculato. Il matrimonio è stato consumato. La Sacra Rota non potrà mai più annullarlo. Perciò, amici viola, mettiamoci una pietra sopra e guardiamo al futuro". Immagine più efficace, forse, Pupo non poteva trovarla. Quando si dice: il dono della sintesi.

Fiorentina, solo 20 euro per cancellare lo sfregio di Dusan Vlahovic: la mobilitazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.