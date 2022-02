Mourinho, la risposta del mister dell'Olbia: "Mi sono rotto i cog***", la sfuriata nello spogliatoio

12 febbraio 2022 a

a

a

L'Olbia calcio, squadra del Girone B della Serie C, ha pubblicato sui suoi social un video della sfuriata nello spogliatoio dell'allenatore Max Canzi dopo una sconfitta subita nel girone d'andata del campionato, con una dedica: "Caro Mourinho, la Serie C è come la Serie A. Solo più poetica e romantica".

In riposta, la dedica, alle parole del tecnico della Roma che a Milano, martedì scorso, giorno della sconfitta 2-0 in Coppa Italia con l'Inter avrebbe urlato ai suoi calciatori: "Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in serie C dove non troverete mai squadre con i campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio". Ed ecco spiegato il video con dedica dell'Olbia.

Mourinho cala il poker contro Gasp, Roma travolge Atalanta a Bergamo: un clamoroso 4-1

Massimiliano Canzi si sfoga duramente contro la propria squadra negli spogliatoi al termine di una gara giocata nel girone d'andata. "L'arbitro non c'entra un c***o l'abbiamo persa noi la partita – dice – Mi sono rotto i co*****ni avete perso una partita per presunzione e pigrizia porca di quella tr***a porca".

"Sei interista?". Staffelli bracca ancora Mourinho, a Striscia la notizia finisce in disgrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.